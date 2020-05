Esta sexta-feira, dia 22, Fátima Lopes não conseguiu disfarçar a sua indignação ao ter conhecimento do contexto em que Rui Alves, participante do 'Big Brother', descobriu que era adotado.

A mãe do concorrente explicou como é que tudo aconteceu: "Um dia ele chegou a casa muito revoltado, zangado mesmo, mas não disse nada. Vim a saber que fez uma composição em que tinham de dizer à professora com quem eram parecidos e ele disse que era parecido com o pai. E ela disse: 'Como é que podes ser parecido com o teu pai se ele não é teu pai?'".

Visivelmente chocada, Fátima confessou: "Eu fico doida com esta pedagogia. Como é que alguém pode ser professor ou professora dizendo este tipo de coisas? Diz-se isto a uma criança? Mas que sensibilidade é esta? Nenhuma".

