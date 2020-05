Parece que Pedro Alves não era o único concorrente que Hélder já conhecia antes de entrar na casa do 'Big Brother'. Em conversa com Angélica, o participante do norte confessou que já tinha visto o seu Instagram.

Angélica mostrava uma foto do seu casamento quando Hélder revelou que já tinha visto aquela mesma foto no seu Instagram.

Resta agora saber se o concorrente teve acesso às redes sociais de Angélica antes do programa ou já durante o 'BB Zoom'.

