No último domingo, Turquoise Miami, 'ex' do rapper Fetty Wap, revelou no Instagram que a filha, Lauren Maxwell, morreu aos quatro anos, sem adiantar a causa da morte.

"Esta é a minha incrível, linda, divertida, vibrante, amorosa, talentosa, esperta e teimosa princesa-sereia. Se virem este post, comentem ou digam apenas: 'adoro-te, Lauren', porque dizem que as almas conseguem sentir o amor", escreveu a mãe da criança junto de um vídeo da menina, que aparece muito sorridente.

Nesse mesmo dia, Fetty Wap atuou no festival Rolling Loud, em Miami, e dedicou o espetáculo à filha.

Entretanto, o artista quebrou o silêncio no Instagram. De acordo com o Page Six, Fetty Wap surgiu muito emocionado num direto, esta terça-feira. "O meu bebé agora está feliz", disse o rapper.

Antes de beijar uma fotografia da pequena Lauren que tinha na mãe, acrescentou: "Minha baixinha".

Durante o direto, Fetty pediu aos mais de 6,8 milhões de seguidores na rede social para inundaram a caixa de comentários com borboletas, que eram o animal preferido da filha.

E a resposta dos fãs, que inundaram a caixa de comentários com emojis em forma de borboleta, deixaram o artista em lágrimas. "Obrigado a todos. Isto é amor. Agradeço a todos, de verdade. Isto é amor. Ela ficaria muito feliz", frisou.

De lembrar que Fetty Wap tem seis filhos, fruto de cinco relações diferentes.

Leia Também: Jani Gabriel chora morte de fiel amigo: "Um pedaço de mim partiu contigo"