É já no próximo dia 18 de fevereiro que a TVI completa 31 anos de emissões. A data vai ser assinalada com mais uma gala bem à imagem do canal.

De acordo com um comunicado divulgado esta quarta-feira, dia 7 de fevereiro, ficámos a saber que o aniversário terá direito a uma festa no Casino Estoril, de forma a ser celebrado "mais um ano de histórias".

"Vai poder acompanhar a habitual emissão na red carpet [passadeira vermelha], apresentada por Iva Domingues, Zé Lopes e João Montez, por onde vão passar os mais distintos rostos da estação e onde o glamour nunca vai faltar.

A seguir ao 'Jornal Nacional', a tradicional Gala de Aniversário marcada pela boa disposição e irreverência", pode ler-se também na nota em causa.

