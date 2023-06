Fernando Póvoas aceitou o convite para uma entrevista ao programa 'Júlia' depois de ter vivido um susto de saúde. Na página de Instagram do programa da SIC foi divulgado um pequeno vídeo de promoção desta conversa.

"No dia 13 de maio, sábado, por volta das 6h30, levantei-me com uma dor no peito que me levou logo a suspeitar que estava a ter um enfarte. Não pensei duas vezes, meti-me no carro e fui direitinho ao Hospital de São João. Uma hora e um quarto depois de ter entrado, estava a fazer um cateterismo", conta o médico.

Na legenda do vídeo, pode ler-se: "Fernando Póvoas fala pela primeira vez sobre o susto de saúde que sofreu recentemente e que quase lhe roubou a vida. Uma entrevista exclusiva. Não pode perder".

