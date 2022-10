Fernando Pimenta está de luto pela morte do avô, como informou através de uma publicação que fez nas redes sociais.

Junto de uma fotografia em que aparece com o avô, o atleta começou por escrever: "Obrigada. Uma partida nunca será fácil, muito menos quando é um dos nossos".

De seguida, recordou o último encontro: "Horas antes da tua partida estive contigo, estavas com dores, mas estavas feliz e orgulhoso pelo resultado do dia anterior".

"Havia a possibilidade de abdicar de competir durante o fim de semana nas provas de maratona, tenho a certeza que não era isso que querias e que onde estivesses, estavas vibrar e a apoiar-me", destacou de seguida.

"Não foi fácil não pensar em ti, tentei focar-me ao máximo no que eu ainda conseguia controlar. Não ganhei as duas provas, mas tenho a certeza que ficaste novamente orgulhoso do que conseguimos e conquistamos", acrescentou.

"Obrigado avô, voltaremos a estar juntos. Continua a olhar por nós", rematou.