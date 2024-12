A semana de Fernando Pimenta começou a celebração de uma data especial. O atleta comemorou o aniversário da filha mais velha, Margarida, esta segunda-feira, dia 9 de dezembro.

"Hoje [dia 9 de dezembro] a nossa princesa completa mais um ano de vida", começou por escrever o papá 'babado' junto de duas fotografias com filtros.

"Parece que foi ontem que durante um estágio recebo a chamada da mamã já a caminho do hospital. Eram 6h30 da manhã e um mês antes do previsto", recordou, falando do nascimento da menina.

"Vieste para seres uma das minhas maiores fontes de energia e motivação! Mostraste o verdadeiro significado de amor", acrescentou, lamentando depois não estar presente neste dia especial. "Mesmo não estando hoje perto estou a dar o meu melhor para que no dia que entendas o que conquistámos digas: 'Tenho muito orgulho do meu pai'. Somos a chama um do outro", completou.

De recordar que a menina é fruto da relação de Fernando Pimenta com Joana Sousa. O casal tem ainda em comum o filho Santiago.

Leia Também: Luís Figo assinala aniversário da filha mais nova. "Muito orgulhoso"