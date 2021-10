Fernando Mendes foi um dos convidados do programa de regresso do '5 Para a Meia Noite', na RTP1. O conhecido apresentador participou na rubrica 'Pressão no Ar', onde respondeu a algumas perguntas mais curiosas, entre elas, quais as propostas mais interessantes que tinha recebido dos canais da concorrência.

"Já recebi várias propostas, nunca chegamos a falar de dinheiros. Quando tenho essas propostas digo que me casei com o 'Preço Certo', portanto, não vale a pena ligarem-me para ir a outros canais que eu não vou, sou fiel ao 'Preço Certo' e o 'Preço Certo' é neste canal", notou, recebendo um aplauso do público.

Veja aqui o momento completo.

Leia Também: Miguel Araújo encontra carteira após 22 anos: "Apareceu na boca do cão"