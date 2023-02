Fernando Mendes continua à frente do programa 'O Preço Certo', da RTP, há já largos anos e as vitórias que somou até aqui não são poucas, pelo contrário.

Ainda esta terça-feira, dia 21 de fevereiro, o formato que ocupa as tardes do canal público foi, mais uma vez, vencedor no que diz respeito às audiências, vitória que o apresentador destacou no Instagram,

"Foi o programa mais visto do dia com um share de 19,3% e com 968.000 espetadores. Mais uma vez, um muito obrigado a todos aqueles que assistem diariamente ao 'O Preço Certo'. Temos a melhor equipa do mundo", disse.

De recordar que para tentar combater 'O Preço Certo', a TVI colocou no ar o programa 'Vai ou Racha' com Pedro Teixeira. O formato estreou no passado mês de janeiro.

