O futebol nacional está de luto com a morte Reinaldo Teles, administrador da SAD do FC Porto, que faleceu esta quarta-feira, aos 70 anos, vítima do novo coronavírus. Fernando Mendes juntou-se à onda de carinho que se faz sentir nas redes sociais e destacou a perda, recordando esta que era uma amizade de de longa data.

"Descansa em paz, amigo Reinaldo Teles. Os bons, infelizmente, vão sempre em primeiro... Conheci o Reinaldo há 35 anos. Desde essa altura cultivamos uma grande amizade. Não vou esquecer a tua amizade e o teu carinho para comigo. Aqui estás, nesta foto numa estreia de um espetáculo meu, fazias sempre questão de me visitar e de dar o teu apoio", lembrou com saudade.

A esfera digital ficou também marcada pelas sentidas homenagens ao argentino Diego Maradona. A lenda do futebol morreu hoje com uma paragem cardiorrespiratória. Tinha 60 anos.

