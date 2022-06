Fernando Mendes voltou a comemorar uma nova conquista. Na sua página de Instagram, o apresentador destacou, mais uma vez, os bons resultados do programa 'O Preço Certo', da RTP1.

"'O Preço Certo', foi no dia 24 de junho, o programa mais visto da RTP e o terceiro mais visto do dia, com um share de 22,2% e com 809.000 espetadores. Mais uma vez, um muito obrigado a todos aqueles que assistem diariamente ao 'O Preço Certo'", escreveu na publicação que fez na rede social.

Após a publicação, rapidamente os seguidores reagiram à partilha. "Eu assisto sempre e gosto do Fernando, é um grande profissional", pode ler-se entre as reações.