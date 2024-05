Em 2003, Fernando Mendes aceitou um dos maiores e mais marcantes desafios da sua vida: a apresentação do programa 'O Preço Certo', da RTP1.

Desde então, o formato de concurso que já tinha sido apresentado por Jorge Gabriel e Nicolau Breyner, conquistou o coração dos portugueses, mantendo-se até hoje.

Esta semana, conforme destacado nas redes sociais, o programa irá celebrar a sua emissão 4000.

"Hoje a semana começa com uma grande notícia! O seu programa favorito, no dia 18 de maio, vai celebrar a sua emissão 4000 e todos são convidados a fazer a festa connosco!", informa-se no Instagram.

Ora veja:

