Vanessa Oliveira encontra-se a descansar em Turlock, na Califórnia, Estados Unidos da América e, como amante de televisão que é, entende-se que tenha aproveitado para ver o que passa nas 'caixas mágicas' deste país.

Foi assim que se cruzou com a versão americana do 'Preço Certo', que na 'terra do tio Sam' tem como nome 'Price Is Right'.

A apresentadora partilhou nas stories do Instagram um pequeno excerto do formato e é nele possível identificar diversas semelhanças com a versão portuguesa, tais como o cenário e alguns jogos.

Vale lembrar que o 'Preço Certo' é conduzido por Fernando Mendes há vários anos e é transmitido na RTP, todos os finais de tarde dos dias de semana.

Veja na galeria a partilha de Vanessa Oliveira.