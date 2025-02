Fernando Daniel acabou o ano de 2024 e começou 2025 num processo de perda de peso, como o próprio revelou numa publicação que fez nas sua página de Instagram.

"Nos últimos três meses perdi 8kg", disse o cantor na referida publicação, tendo destacado ainda que perdeu "muito volume e, acima de tudo, muita gordura".

Apesar de lhe ser fácil "sair da linha" devido à profissão, Fernando Daniel conseguiu, com ajuda, perder peso e espera continuar com as "escolhas certas".

