Fernando Daniel usou a sua conta no Instagram para partilhar um conjunto de fotografias nas quais aparece sentado numa cama no hospital e também a caminhar com o auxílio de canadianas, tendo revelado que foi operado a um joelho.

"Mais um desafio superado", começou por escrever o músico.

"Obrigado a todos pelas mensagens de carinho e de preocupação e deixo o conselho: Cuidem de vocês e não adiem a saúde. O último ano, durante o verão, tinha vezes que era um sacrifício correr, subir escadas e saltar em palco. Estar convosco depois dos concertos 2/3 horas em pé às vezes era horrível, ao ponto de me ter de sentar num banco alto para tirar fotos convosco! O meu joelho duplicava de tamanho!", contou ainda o cantor, revelando que já teve alta e que se encontra agora a recuperar em casa.