Foi novamente através das redes sociais que Cristina Ferreira revelou quem é o protagonista da sua revista. Desta vez foi Fernando Daniel quem esteve à conversa com a apresentadora, depois de ter participado na Cristina talks.

"Fernando. 'Sobe ao palco e escreve uma canção', foram as minhas últimas palavras para o Fernando, ainda no camarim, antes da Cristina talks. Estava nervoso, sabia que queria deixar ali partes de si que guardava num lugar secreto, aquele que é só nosso. Recebeu a maior ovação quando entrou, as 5000 pessoas abriram os braços para o receber. A partir daí é história, a sua história", começou por escrever Cristina Ferreira ao recordar a palestra motivacional que contou com a presença do cantor, e mostrando na publicação a mais recente capa da revista 'Cristina'.

"Na memória ficará sempre aquele balde azul, símbolo da fragilidade mas também da força. Foi no fim de tudo que nos sentámos à conversa. Os dois ainda embalados pela onda de carinho. E é dessa transparência que nasce esta conversa. É tão crua que deixa a pensar", lembrou ainda.

"Há um desafio que, à hora a que escrevo este texto, não sei se o Fernando cumpriu. Ficou de me enviar uma mensagem quando o conseguisse. É quando vamos ao chão que melhor nos levantamos. E todos nós temos um pai", contou. "Obrigada Fernando Daniel pela partilha, pela confiança e pela esperança que a tua história encerra. Que a tua casa seja sempre amor", completou.

