Fernanda Serrano falou abertamente sobre o processo de divórcio com Pedro Miguel Ramos em declarações ao programa 'Cristina ComVida'. A atriz confessa ter sentido dificuldades em deixar de se sentir culpada pela rutura por achar que poderia estar a afetar os quatro filhos: Santiago, de 16, anos, Laura, de 13, Maria Luísa, de 11 e Caetana, de cinco.

"A Caetana ainda hoje me pergunta porque é que isso aconteceu. Eles não têm de perceber, de entender, eles têm de ser felizes", começa por referir.

"É muto difícil para nós reconhecermos alguns sinais deles. O divórcio apanhou o Santigado na adolescência, a Laura quase. Houve muitos momentos em que me senti culpada por achar que ele estava de determinada forma, com uma reação atípica... eu assumi como responsabilidade minha", conta, explicando que ao falar com outras mãe de jovens com as mesmas idades acabou por perceber que os comportamentos dos filhos em nada estariam relacionados com o divórcio.

"Tive de restabelecer alguma calma e alguma harmonia em mim para depois lhes passar essa tranquilidade", termina, dando conta de que é agora uma mulher mais feliz e realizada.

Fernanda Serrano, recorde-se, foi casada durante 14 anos com Pedro Miguel Ramos. Atualmente, a atriz vive uma relação amorosa com o personal trainer Ricardo Pereira.

