Fernanda Serrano viveu um dia particularmente especial no último sábado, 3 de junho. A atriz acompanhou o filho mais velho, Santiago, ao seu baile de finalistas.

"Dia do baile de finalistas do número 1", realçou através da rede social Instagram, onde mostrou as imagens (disponíveis na galeria) que marcaram o evento e ainda os looks que mãe e filho elegeram para a ocasião.

A estrela das novelas da TVI mostrou-se ainda "orgulhosa" do seu "grande amor" e do "percurso bonito e feliz" que este está a construir.

Santiago, recorde-se, resulta do casamento, entretanto terminado, entre Fernanda Serrano e Pedro Miguel Ramos. O ex-casal tem ainda outros filhos, três meninas mais novas, Laura, Maria Luísa e Caetana.

