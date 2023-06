Maria Cerqueira Gomes viveu ontem uma noite de emoções fortes. Estreou na TVI na noite de sábado, 3 de junho, a grande aposta da do canal para os fins de semana, o programa 'Casamento Marcado.

No papel de apresentadora do formato, Maria surgiu deslumbrante. Com um look de cerimónia, ta como o formato exigia, a comunicadora mostrou-se digna de uma red carpet internacional.

Com a ajuda do stylist de moda Gonçalo Mello, Maria elegeu para a ocasião um vestido comprido, com cauda, de cor azul petróleo. A peça assimétrica, de apenas uma alça, realçou toda a sua beleza e elegância e não deixou ninguém indiferente.

Ora veja:

