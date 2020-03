Fernanda Serrano juntou-se, na manhã desta quinta-feira, ao vasto leque de celebridades que usaram as suas redes sociais para manifestarem a sua opinião sobre a pandemia do novo coronavírus.

"Bom dia, Portugal! Vou manifestar assim [com uma imagem onde se mostra de língua de fora] o meu desagrado à ainda não decretada, mas no meu entender tão necessária, quarentena", escreve na sua conta oficial de Instagram, onde assume que tem receio do que virá a acontecer e que, por isso, está a tomar as medidas recomendadas pela Direção Geral de Saúde (DGS)

Leia Também: Ator Tom Hanks e a esposa estão infetados com novo coronavírus

"Tenho receio. Por todos nós! Eu estou a tomar todas as medidas de instrução para evitar contágios! Vamos levar isto a sério. Por favor! Sem alarmismos. Mas com seriedade e muito cuidado", completou.

Leia Também: AO MINUTO: De epidemia a . Decisão sobre escolas adiada para hoje