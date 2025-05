Fernanda Serrano foi fotografada numa paragem da autoestrada a caminho do Algarve. A atriz estava na companhia do ex-namorado, Ricardo Pereira, e as imagens foram divulgadas numa revista nacional falando de uma possível reconciliação.

O tema esteve em destaque na rubrica 'Conversas de Café', do 'Dois às 10', e Cristina Ferreira não escondeu a sua indignação.

A comunicadora mostrou-se contra o facto de o ex-casal ter sido fotografado e condenou a pessoa que captou as imagens e as vendeu à imprensa.

"Enerva-me, porque podem ser pessoas comum mas ordinárias. Isso é gente ordinária que não tem nada que andar a ganhar dinheiro com a vida dos outros", atirou.

Recorde-se que Cláudio Ramos comentou o tema divulgado informações que lhe foram dadas através de uma mensagem que recebeu em direto.

