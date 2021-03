Esta quinta-feira, dia 4, completam-se 15 anos desde que Fernanda Serrano deu as boas-vindas à maternidade com o nascimento do filho Santiago. E por ser uma data especial, a atriz não deixou que passasse em branco nas redes sociais.

"Hoje é o teu dia, meu grande amor! Parabéns! Que a vida te sorria sempre! Que sorte tenho em ter-te como filho! Orgulho e amor! Por ti! Todos os dias", escreveu a atriz na legenda de duas memórias de ambos.

Recorde-se que Santiago, assim como Laura, Maria Luísa e Caetana, são frutos do casamento já terminado de Fernanda Serrano com Pedro Miguel Ramos.

