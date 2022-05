Fernanda Antunes recorreu às redes sociais na tarde desta quarta-feira, 4 de maio, para prestar uma homenagem a Sara Carreira.

A ex-mulher de Tony Carreira abriu o coração para partilhar uma mensagem carregada de emoção que acompanhou uma memória fotográfica de ambas.

"O amor pela minha filha é o motor que me move. Ela foi, é.. e acreditem que sempre será um ser incrível, a mais bondosa, o melhor ser humano que conheci na vida", começou por escrever.

Fernanda Antunes destacou ainda o trabalho que tem sido desenvolvido pela Associação Sara Carreira e como o projeto a tem ajudado a lidar com a morte precoce da filha: "Será sempre por ela que farei, com a ajuda dos meus filhos, com que a Associação em seu nome continue a ajudar talentos que querem estudar para serem os melhores nas mais diversas áreas. Por ela, sempre".

Sara Carreira morreu a 5 de dezembro de 2020, aos 21 anos, vítima de um acidente de viação na A1.

