O rei Felipe VI conheceu esta quinta-feira, dia 17, os vencedores da XXXIX edição do concurso 'O que é um rei para ti?', organizado pela Fundação Institucional Espanhola.

O encontro aconteceu no Palácio Real de El Pardo, em Madrid, e o monarca de 53 anos teve a oportunidade de ficar a conhecer as interpretações de vários jovens através dos seus dotes para as artes.

Sorridente, Felipe VI mostrou-se próximo dos mais novos enquanto conhecia os trabalhos.

Leia Também: Quem são as figuras mais populares da família real espanhola?