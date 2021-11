Felicidade foi a mais recente expulsa do reality show da TVI, 'Big Brother'. A concorrente contou com 49% dos votos do público, tendo sido a escolhida para abandonar o jogo num grupo onde se incluía Ricardo e Ana Morina.

Nesta noite estavam também nomeados Fábio, António e Joana, que foram os primeiros a escapar.

Os concorrentes que estão em risco de sair esta semana são Ana Barbosa, Ana Morina, Joana e João.

