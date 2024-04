Fedez marcou presença no programa 'Belve', da Rai2, e por lá falou abertamente sobre o fim do casamento com Chiara Ferragni, tornado público no final do mês de fevereiro.

"A Chiara e eu passámos por muitos momentos difíceis, pela minha doença... Foram três anos muito complicados e infelizmente não aguentámos", fez notar o rapper italiano.

Fedez admitiu depois que a Pandoro Gate, a polémica em que a ex-companheira se viu acusada de alegadas práticas comerciais desleais, teve impacto na relação de ambos, embora negue que esse tenha sido o motivo da separação.

O artista falou ainda sobre os rumores de infidelidade que também foram associados à relação, tendo respondido: "Isso faz-me rir. Até me casar diziam que eu era gay, mas quando me separei passei a gostar de mulheres. Surpreende-me a ligeireza com que se fala disso. Há rumores de que estive com uma rapariga, mas com que ligeireza lhe chamam 'destruidora de lares'?".

Fedez sublinhou por fim que nunca o verão a "falar mal" da mãe dos filhos e que Chiara Ferragni continuará a ser "a mulher mais importante" da sua vida.

