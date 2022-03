Depois de ter partilhado com os seguidores de que sofria de uma doença grave, Fedez, o marido de Chiara Ferragni, fez uso das redes sociais esta quinta-feira para contar que foi operado a um tumor no pâncreas.

"Na semana passada descobri que tenho um tumor neuroendócrino raro no pâncreas. Daqueles que, se não o conseguirem detetar a tempo, não é um simpático habitante para se ter dentro do corpo. Motivo pelo qual tive que passar por uma cirurgia, que durou 6 horas, para retirar uma parte do pâncreas (incluindo o tumor)", explicou.

"Dois dias após a cirurgia, estou bem e mal posso esperar para voltar para casa com meus filhos. Vai demorar algum tempo. Agradeço aos médicos, cirurgiões e enfermeiros que estiveram ao meu lado durante esses dias intensos. Um enorme obrigado também por todas as mensagens de apoio e positividade que me enviaram", rematou.

O rapper, de 32 anos, e a digital influencer, de 34, têm dois filhos: Leo, de três anos, e Vittoria, de 11 meses.

