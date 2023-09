Fedez e Chiara Ferragni voltaram a ser notícia e desta vez não pelos rumores de crise que ameaçavam o casamento há alguns meses, que ambos negaram.

O rapper italiano voltou a sofrer de um problema de saúde. Para o casal, as últimas semanas foram muito tranquilas, e eles até foram vistos na primeira fila dos mais importantes desfiles de moda de Milão e também em Paris.

No entanto, o marido da empresária italiana usou a sua conta no Instagram para dar uma notícia menos positiva, explicando que precisou de ser internado recentemente devido a uma hemorragia interna.

“Obrigado por todas as mensagens que me têm enviado. O apoio é sempre bom neste momento. Infelizmente, estou internado devido a duas úlceras que causaram hemorragias internas", informou.

"Graças a duas transfusões de sangue estou muito melhor. Estou grato à equipa médica que literalmente salvou minha vida".

De recordar que Fedez foi diagnosticado com cancro no pâncreas no ano passado e após submeter-se a uma cirurgia de seis horas, na qual lhe retiraram parte do órgão, incluindo o tumor, tem agora recuperado a sua vida a pouco e pouco.



