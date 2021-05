Jessica Athayde usou esta terça-feira a sua conta oficial de Instagram para partilhar um desabafo com os seus seguidores sobre a forma como são feitos em crianças, em Portugal, os testes à Covid-19

"Fazer um teste à Covid-19 a uma criança em Portugal é uma agressividade, fazem nas duas narinas e na garganta do bebé", começa por lamentar a atriz, que passou por esta experiência quando o filho, Oliver, de dois anos, ficou doente.

"Infelizmente a certa altura tive essa experiência com o Oli, quando esteve doente", diz.

No entanto, a atriz percebeu nos últimos dias, após ter viajado com o filho, que nem todos os países testam as crianças através dos mesmos métodos. No Dubai, Jessica encontrou uma realidade bem diferente da portuguesa.

"No Dubai, tocam na bochecha da criança e ela nem nota. Qual é o critério? Alguém me sabe explicar?", questiona.

