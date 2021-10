Depois de ter estado no 'Casa Feliz' e no programa 'Júlia', Fátima Lopes volta a marcar presença num programa da SIC. A comunicadora esteve no 'What's Up', apresentado por Carolina Patrocínio na SIC Mulher.

"Hoje marco presença no 'What's Up', da Carolina Patrocínio. Foi uma boa conversa, onde partilhámos histórias sobre o meu mais recente livro, 'Encontrei o Amor Onde Menos Esperava'", revela Fátima ao partilhar com os seus seguidores do Instagram as imagens que marcaram a sua passagem pelo formato.

'What's Up' com Fátima Lopes foi para o ar esta sexta-feira às 13h45, na SIC Mulher, voltando a ser exibido pelo canal mais tarde.

Também Carolina Patrocínio destacou a presença de Fátima Lopes no seu programa. Ora veja:

