Esta quarta-feira, dia 28, foi para Fátima Lopes dia de se dedicar à sua fé. A apresentadora visitou o Santuário de Fátima e registou um momento para as redes sociais, mostrando-se em companhia especial.

"Tinha tantas saudades de vir a Fátima com o meu querido Padre João. Estamos de coração cheio", escreveu na legenda do registo fotográfico.

Fátima Lopes tem estado afastada do pequeno ecrã desde o início do ano. Envolvida noutros projetos, é já no mês de maio, com uma reportagem para a RTP, que os fãs da apresentadora vão poder matar saudades do ex-rosto da TVI.

Desde que decidiu abandonar a estação de Queluz, Fátima tem estado sobretudo presente nas redes sociais, tendo aparecido em televisão apenas uma vez para uma participação especial no 24Kitchen.

