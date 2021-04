Fátima Lopes fez uma visita ao afilhado, o pequeno Christian, momento que decidiu eternizar através de uma fotografia que partilhou na sua conta de Instagram.

No ternurento retrato, onde surge com um sorriso rasgado, a apresentadora aparece com o menino de dois anos e ainda com o irmão mais novo deste, o bebé Gabriel, que nasceu este ano.

"Quando estou com o meu afilhado Chris, viro uma criança como ele. O pequeno Gabriel é o único que se porta bem. Até ver", brincou a comunicadora na legenda da publicação.

Note-se que Christian e Gabriel são frutos do relacionamento de Francis Obikwelu e Ierlanda Silva.

Leia Também: "Não me armo ao pingarelho. Não quero ser a melhor, não vivo de ego"