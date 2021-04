Foi no espaço de entrevistas - 'Isso é Psicológico' - criado por João Paulo Sousa na sua conta oficial de Instagram que Fátima Lopes foi convidada a falar sobre a humildade que lhe é característica.

"Acho que a educação que nos dão ajuda muito ou atrapalha muito. Os meus pais são pessoas muitíssimo humildes, nas quais eu tenho muito, muito orgulho e eles ensinaram-me a ser uma pessoa humilde", começa por referir, explicando, contudo, que a humildade em nada é sinónimo de "baixa autoestima".

"Quando eu me tornei figura pública a minha mãe disse-me: tu a partir de agora vais passar a ser conhecida, lembra-te sempre de onde vieste e quem tu és", cita, garantindo que nunca esqueceu estas palavras da mãe.

"E eu nunca tirei os pés do chão", assegura. "Ainda hoje, com os anos todos de carreira que eu tenho enquanto apresentadora, tenho os pés bem assentes no chão. Mantenho a mesma humildade, eu não me armo ao pingarelho, eu não acho que sou mais do que ninguém. Eu sou apenas uma pessoa como tu e como todos aquele que estão a acompanhar este direto", reforça.

"Eu não quero ser o suprassumo de nada, não quero ser a melhor e a mais extraordinária e a mais, a mais. Eu não vivo de ego, eu vivo daquilo que os meus pais me passaram que é uma série de valores dos quais eu não abro mão", completa.

Veja abaixo o vídeo que mostra na íntegra a conversa de Fátima Lopes com João Paulo Sousa.

