Júlia Pinheiro não foi a única surpreendida no programa 'Caixa Mágica', da SIC. A apresentadora do formato, Fátima Lopes, também foi presenteada com um áudio do filho.

"Olá mãe! Neste Dia da Mãe queria-te dizer, primeiro que tenho um orgulho imenso em ser teu filho porque és uma mulher lutadora, uma mulher corajosa, uma mulher que enfrenta os medos sempre de frente, nunca, mas nunca tem medo e acho isso extraordinário", começou por dizer o menino, deixando Fátima Lopes muito emocionada.

"És uma mãe incrível, cuidadora, querida e desejo-te, mesmo, muita felicidade porque tu mereces. Trabalhas muito, nunca paras. Metes sempre eu e a Beatriz [filha mais velha de Fátima Lopes] como as prioridades e isso sim, é importante. Quero que saibas que tudo o que precisares podes contar comigo e com a Bea. Um beijinho, feliz Dia da Mãe", completou.

Um momento especial que a apresentadora não tardou a destacar na sua página de Instagram. "O programa de hoje [30 de abril] foi cheio de amor. Não só surpreendemos os nossos convidados, como eu também fui surpreendida com uma mensagem do meu filho. Que bom que é terminar o dia com o coração tão quentinho", reagiu, este sábado, 30 de abril.

