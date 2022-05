Júlia Pinheiro esteve no programa de Fátima Lopes e foi surpreendida com a presença das filhas gémeas, Carolina e Matilde.

Na véspera do Dia da Mãe, as gémeas falaram da apresentadora da SIC. "A mãe é um porto seguro. [...] Somos todos muito diferentes, somos todos uma espécie de garrafinha de espumante e a mãe é a garrafa de espumante. A felicidade e o bom da vida está na mãe, sempre", destacou Carolina.

Por sua vez, Matilde acrescentou: "A mãe é a mãe mais pouco ortodoxa que conheço, graças a Deus, deu-nos um banho de conhecimento e de normalidade dentro da não normalidade, o que é muito bom. [...] Tem um sentido de humor inacreditável".

Mas não ficaram por aqui. "É uma menina. Faz-se de durona, mas é muito sensível", partilhou Matilde. "E se não houvesse um pai a tratar dessa necessidade de ser cuidada e protegido, a mãe não seria o estrondo que é hoje", completou Carolina.

O momento em que recebeu uma mensagem de Manuel Luís Goucha

As surpresas continuaram com Júlia Pinheiro a receber uma mensagem de Manuel Luís Goucha. "Olá Fátima! A vida tem me dado coisas maravilhosas ao longo dos anos e uma dessas coisas maravilhosas é justamente o facto de ter conhecido, privado, trabalhado com a Júlia", disse o apresentador da TVI.

“Desenvolveu-se entre nós um verdadeiro amor. Há uma sintonia perfeita entre as nossas personalidades. A Júlia é uma mulher inteligente, de uma inteligência apurada, fina, irónica quando tem de ser. Uma mulher culta. A nossa visão da realidade e do mundo é muito semelhante, ela tem uma visão muito precisa das coisas que a rodeiam. E por isso a minha vida é muito mais feliz sabendo que tenho a Júlia por perto", acrescentou.

"Falamos muitas vezes, enviamos mensagens um ao outro, preocupamo-nos um com o outro e estamos a competir no mesmo horário, mas não há competição possível no que toca ao amor. Se há figura que amo nesta vida, é a Júlia. Beijos, minha Júlia", completou.

Após tais palavras, Júlia Pinheiro reagiu: "Eu e o Manel é das coisas mais sérias da minha vida. O Manuel foi uma das melhores surpresas que me aconteceram, dado que no momento em que nos puseram a trabalhar juntos, eu estava muito habituada a trabalhar sozinha, não tinha parceiro normalmente. E na altura pensei: 'Se calhar vamos nos atrapalhar um ao outro'. Desde o primeiro minuto, a elegância deste homem, a sua tremenda inteligência emocional, a forma como ele se disponibilizou, como me tratou como par... [...] Deu-me espaço total e descobrimos nos muitos programas que fizemos juntos que convergimos em muitas outras coisas".

"Somos pessoas que se tornaram profundamente amigas. Aconteça o que acontecer, se o Manuel precisar de mim, eu estou lá e sei que é exatamente o mesmo em relação a mim. Quando me disseram que íamos ser 'concorrentes', eu fartei-me de rir e ele também. [...] Não há maneira nenhuma ou possibilidade de existir sequer um atrito na nossa relação", acrescentou.

