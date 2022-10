Fátima Lopes esteve ontem, dia 17 de outubro, no Barreiro, a sua 'terra natal', onde se reencontrou com pessoas que conhece bem.

A apresentadora 'matou saudades' dos colegas com quem praticou atletismo, no Grupo Desportivo da Quimigal.

"É difícil descrever o que senti por poder participar num jantar com os antigos atletas e treinadores da Quimigal, o clube que representei, nos meus anos de atletismo", começou por dizer.

"Devo muito ao atletismo e àqueles que viveram aqueles seis anos comigo. Aprendi a importância da persistência, do foco, da ambição, da resiliência. Do saber perder de cabeça erguida e conseguir celebrar todas as vitórias, por mais pequenas que fossem. A importância da equipa para os resultados individuais e coletivos. Neste jantar recuei no tempo e voltei à minha adolescência, com alegria e emoção. Senti-me apenas a miúda que gostava de correr e rir com os amigos do atletismo. E essas memórias valem ouro para mim", notou ainda.

Fátima Lopes partilhou ainda várias imagens deste jantar.

