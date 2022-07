Hoje, 1 de julho, foi um dia particularmente especial para Fátima Lopes. A filha mais velha da apresentadora, Beatriz, completou a sua licenciatura tendo, por isso, ido ao baile de finalistas, conforme a apresentadora destacou.

"Sinto-me tão feliz por ajudar a minha filhota a preparar-se para o baile de finalistas. O tempo voou e hoje já está licenciada", afirmou a apresentadora na legenda da publicação.

Beatriz é fruto do primeiro matrimónio de Fátima Lopes. A anfitriã também é mãe de Filipe, de 12 anos, fruto do casamento anterior com Luís Morais.

