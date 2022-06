Mantendo sempre o mais possível a privacidade do filho, sem partilhar fotografias do menino nas redes sociais, Fátima Lopes não deixa de falar das experiências que vive com o pequeno Filipe, de 13 anos.

Na noite desta sexta-feira, por exemplo, a apresentadora esteve a ensinar o menino a fazer sopa e fez questão de partilhar este momento na sua página de Instagram.

Ao mostrar o resultado final da preparação da refeição, Fátima Lopes disse: "O meu Filipe nunca tinha feito uma sopa. Hoje ensinei-o a fazer, não uma, mas duas sopas diferentes. O resultado foi bem positivo e o melhor… já temos jantar".

