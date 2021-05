Afastada do pequeno ecrã desde janeiro, Fátima Lopes tem aproveitado para se dedicar cada vez mais aos prazeres do campo. Prova de tal foi a sua última publicação no Instagram.

Este sábado, a apresentadora partilhou uma fotografia em que aparece na sua horta e na legenda destacou que começa a ver os frutos do seu trabalho "A minha horta está a começar a ganhar forma", afirmou orgulhosamente.

Pela caixa de comentários, os seguidores mostraram-se impressionados e afirmaram que Fátima Lopes é uma inspiração. Ora veja.

