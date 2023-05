A propósito da data que amanhã se celebra, 13 de Maio, que atrai milhares de peregrinos ao Santuário de Fátima, Fátima Lopes esteve hoje, dia 12 de maio, no programa 'Dois às 10' a partilhar as suas experiências enquanto peregrina.

A apresentadora, que já fez três peregrinações, contou pormenores de todas elas, inclusive uma que fez na companhia de Tony Carreira.

"Quando fiz a peregrinação com o Tony, ele também foi um bocadinho à procura do que é que é isto", explicou a comunicadora.

"No final, quando chegamos ao Santuário e nos abraçámos - éramos um grupo muito pequenino - ele disse: 'agora eu já percebo'. Há uma espécie de encontro contigo próprio ao longo daquele caminho", faz saber.

Fátima revela que já conhecia as pessoas do seu grupo de outras peregrinações e que todas elas, quando o artista as acompanhou, tinham como missão "dar colo" e acolhê-lo no meio da sua dor.

"Cada um faz a peregrinação à sua maneira e é uma coisa muito pessoal. Há pessoas que gostam de ir em grupos muito grandes, eu gosto de ir em grupos pequeninos. Tens espaço para partilhas, às vezes um bocadinho mais íntimas, tens espaço para rezar, tens espaço para cantar, para contar anedotas, porque dá tempo para tudo", completa.

