Fátima Lopes marcou presença no programa 'Você Na TV', da TVI, desta quarta-feira para em conversa com Maria Botelho Moniz falar de forma aberta sobre a forma como lida com a sua imagem, com o corpo e com o avançar da idade.

E foi precisamente no decorrer desta conversa que a apresentadora acabou por ser surpreendida com uma mensagem da sua filha mais velha, Beatriz, de 20 anos.

A jovem gravou um vídeo onde de forma rara fala sobre a mãe.

"Mãe, queria dizer-te que tenho muito orgulho na pessoa que és. Tanto em termos psicológicos como físicos", começa por dizer.

Beatriz quis ainda realçar a forma como a mãe valorizou a beleza ao natural na sua recente produção para a revista Frederica. "A beleza natural é uma coisa que todos gastávamos todos de ter mas pouco temos e, graças a Deus, tu tens muita, tens para dar e vender", diz, destacando o facto de a mãe ter posado quase sem maquilhagem para a publicação.

Reveja aqui as palavras da filha de Fátima Lopes.

