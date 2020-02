Fátima Lopes voltou a destacar o amigo de quatro patas na sua página do Instagram, tendo-se mostrado muito feliz com a recuperação do mesmo.

Brownie esteve desaparecido no início do ano e depois de ter sido encontrado pela família, apareceu com algumas lesões. No entanto, o cão tem sido acompanhado de perto e já fez grandes progressos.

"Hoje o Brownie, pela primeira vez desde que ficou ferido, fez uma caminhada com a pata no chão. Grande vitória. Estou mesmo feliz e grata", partilhou a apresentadora na rede social este domingo.

Tema que voltou a ser destacado esta segunda-feira, no programa 'A Tarde É Sua'. Após Marco Costa ter-se mostrado contente pelo Brownie, a apresentadora disse: "O meu cãozinho estava muito magoado, mas está a recuperar e pela primeira vez ontem fez uma caminhada com as quatro patinhas no chão".

