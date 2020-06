No programa desta sexta-feira, dia 19, do 'A Tarde é Sua', Fátima Lopes esteve à conversa com Ana Madragoa, mãe de Guilherme, um menino que nasceu com uma doença rara.

Relatando como foi a sua gravidez, Ana recordou o momento em que descobriu que o seu bebé estava com problemas: "Ela [a médica olhou para mim e disse: 'Não mãe, o seu filho tem uma série de mal-formações. Mas espere lá fora que a gente já fala consigo, está bem?".

Incrédula com este relato, Fátima frisou: "Uma das coisas que a mim me continua a chocar é, às vezes, nos casos de incapacidade, ou porque não têm ferramentas ou por falta de sensibilidade. Os relatos que nos chegam de falta de sensibilidade a comunicar determinadas notícias, nomeadamente, quando tem a ver com a gravidez, eu alucino com isto".

Eis o momento.

