Em véspera de fim de semana, Fátima Lopes fez uma "viagem no tempo" até à sua infância e recordou uma memória em que aparece com a mãe a irmã. Ao deparar-se com a imagem, a apresentadora da TVI não resistiu em partilhá-la com os seguidores no Instagram.

"Descobri esta foto tirada com a minha mãe e a minha irmã e fiz uma viagem no tempo", afirmou na descrição do 'tesourinho'.

"A carinha não mudou nada", "Os pormenores caracteristicos das feições, não enganam" e "São as 3 parecidas", comentaram os fãs.

Curioso para ver como era a apresentadora em criança? Veja abaixo.

