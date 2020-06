Esta quarta-feira, dia 3, Rebeca esteve à conversa com Fátima Lopes durante o programa 'A Tarde é Sua', na TVI. A cantora falou um pouco da sua história e da forma como lutou contra dois cancros - um na tiróide e outro na mama - durante uma fase bastante difícil da sua vida.

Uma das memórias mais marcantes foi partilhada pelo pai, que para além de ser músico, também é seu técnico de som.

"Estávamos em Alverca. Ela tinha acabado a terapia há muito pouco tempo, porque ela não rejeitou concerto nenhum, não quis. Cheguei a pô-la em cima do palco e a tirá-la, porque ela estava quase a cair por não ter forças", começou por contar.

"Um dia em Alverca tínhamos uma imensidão de gente à nossa frente, não sei precisar quantos. Comprámos uma cabeleira e eu disse: 'Por nada deste mundo tiras essa cabeleira'. Ela vai para cima do palco e, a dada altura, vê tanta gente à frente e diz: 'Esta não sou eu, eu sou esta e deitou-a fora'. Passados segundos vê-se tanto 'melãozinho' à minha frente, com as cabeleiras debaixo do braço, a baterem-lhe palmas", completa.

"Até eu estou arrepiadíssima só de pensar nesse momento", disse Fátima, visivelmente emocionada.

