Esta semana, uma das convidadas do programa de Fátima Lopes na TVI partilhou a sua história de vida marcada pela violência doméstica. Uma das passagens mais marcantes da convidada, de nome Mónica, foi quando o ex-companheiro lhe atirou com uma pedra para a barriga, com o intuito de que esta abortasse uma vez que estava grávida pela segunda vez.

Outro dos 'pormenores' que deixou Fátima em choque foi quando Mónica revelou que o agressor levou uma amante para viver na mesma casa.

"Está-me a dizer que vivia numa casa com o seu companheiro e a mãe dele. E o seu companheiro tem o desplante, o descaramento e a falta de vergonha de trazer a amante para viver com ela e a Mónica ali ao lado, grávida", descreveu Fátima, ainda incrédula.

"O que é que se sente perante isto? Estou revoltadíssima e estou a ouvir a sua história, que não é minha", questionou.

Entretanto Mónica revelou que acabou por abandonar a situação.

Eis o momento.

