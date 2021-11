Fátima Lopes esteve à conversa com Manuel Luís Goucha, esta quinta-feira, 11 de novembro. Uma entrevista que começou com o esclarecimento da 'zanga' entre os apresentadores, levando depois o antigo rosto da TVI a comentar a sua saída do canal.

Mas não ficou por aqui e falou também dos convites que recebeu depois de ter deixado a estação de Queluz de Baixo.

Ao lembrar que quando deixou a televisão "não tinha um plano b", disse: "Tinha zero. Foi arriscar tudo em mim. Escolhi-me. O que tinha era um livro que estava a escrever. [...] Comecei pelo livro, mas sempre atenta ao que é que eu podia fazer mais. Também a minha agência ajudou-me a contactar as empresas... Não parei nunca, comecei imediatamente. Sai num dia e no dia a seguir já estava de mangas arregaçadas a dizer: por onde é que vamos começar a arrumar a casa".

"Se tivesse cometido o erro de achar que não tinha que correr porque era a Fátima Lopes, isto tinha dado uma grande asneira", acrescentou no programa 'Goucha'. "Não parti do pressuposto que as coisas vinham ter comigo, parti do pressuposto que tinha que correr atrás das coisas e ir à procura de oportunidades", continuou, falando de seguida dos convites que recebeu.

"Eu sabia que ia haver [convites de outros canais], obviamente. Já houve vários e não digo isto por ser convencida. Eu sei o valor que tenho em televisão, eu sei como é o meu trabalho em televisão e sei a qualidade do meu trabalho. Portanto, sabia que o mais provável é que outras estações se interessassem", contou, referindo que não aceitou porque "os projetos na altura não lhe interessaram".

"E quando surgir alguma coisa que me faça sentido, eu regresso", afirmou depois, falando da televisão.

