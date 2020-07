Fátima Lopes continua de férias, estando neste momento a ser substituída por Mónica Jardim no programa 'A Tarde É Sua'. Com as altas temperaturas, a apresentadora tem aproveitado para se refrescar na piscina, momentos que tem partilhado na sua página de Instagram.

Ainda esta quinta-feira, a estrela da TVI voltou a destacar um momento divertido vivido durante estes dias de descanso, e o mesmo não passou despercebido aos fãs.

"Que grande mergulho", comentou uma seguidora. "Grande salto", destacou outro internauta. "Espectáculo", lê-se ainda entre os muitos comentário. Veja as imagens na galeria.

