O fim de semana está aí e entretenimento não vai faltar na televisão portuguesa. RTP, SIC e TVI preparam-se para mais uma intensa 'batalha' pelas audiências e o Fama ao Minuto, de modo a 'facilitar-lhe a vida', decidiu reunir as principais apostas de cada uma das estações.

RTP

No sábado, a estação pública estará em Boticas com mais uma emissão do 'Aqui Portugal'. Mais tarde, antes do 'Telejornal', Fernando Mendes garante diversão com o 'Preço Certo', sendo que o dia irá terminar com um 'dissabor': o 'MasterChef' vai despedir-se de mais um aspirante.

Já no domingo, Filomena Cautela ocupa grande parte da tarde com 'Eu Faço Tudo Por Amor' e o fim de semana chegará ao fim com mais uma gala em direto de 'The Voice Portugal'.

SIC

Daniel Oliveira estará à conversa com mais uma figura pública no 'Alta Definição'. Fátima Lopes, logo depois, está de volta com 'Caixa Mágica', onde João Manzarra será a 'estrela da tarde'. No programa vão ser ainda recebidos os protagonistas da próxima novela da estação: Bárbara Branco e Francisco Froes. Sábado termina com mais uma emissão de 'Tabu', com Bruno Nogueira.

No dia seguinte, a programação não sofrerá grandes alterações em relação ao habitual: 'Domingão' no ar durante a tarde. À noite, 'Isto É Gozar Com Quem Trabalha' e 'Vale Tudo' 'compõem o ramalhete'.

TVI

A edição de amanhã do 'Conta-me' terá Maria Cerqueira Gomes a entrevistar Susana Dias Ramos, a mesma apresentadora que, minutos depois, se junta a Rúben Rua para a condução do 'Em Família'. À noite, a TVI transmite novos episódios das novelas 'Festa É Festa' e 'Quero É Viver'.

Para domingo, a estação de Queluz de Baixo 'oferece' mais uma tarde de música popular com 'Somos Portugal', enquanto à noite aposta em 'A Ex-periência', o reality show que procura voltar a liderar as audiências neste horário.

