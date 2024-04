Fátima Lopes não podia estar mais feliz. A apresentadora acaba de lançar o seu novo romance - 'O Amor Mora no Andar de Cima', com a chancela da editora Planeta, livro sobre o qual falou no programa 'Casa Feliz' numa conversa com João Baião.

O livro, que será apresentado amanhã, 18 de abril, não ficará apenas por Portugal, conforme Fátima partilhou.

"Este livro vai ser lançado pela primeira vez no Brasil. Setembro ou outubro vai acontecer, está a ser feita a adaptação para português do Brasil. Estou muito, muito, muito feliz!", notou a comunicadora com um rasgado sorriso.

